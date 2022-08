Incidente vicino a Roma, perde il controllo del quad: morto 32enne

Un uomo di 32anni, italiano, è morto nella tarda serata di ieri a Villanova, frazione del comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, dopo aver perso il controllo del quad su cui viaggiava è andato a sbattere contro alcune auto in sosta. L'incidente è avvenuto nella zona di via Carlo Alberto.

L'incidente

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Tivoli dove è deceduto a causa delle ferite riportate nell'impatto. I carabinieri della tenenza di Guidonia, dopo aver avviato accertamenti, hanno scoperto che il mezzo non era di proprietà della vittima ma di un suo amico che dopo avere allertato il 118 ha rimosso il quad nascondendolo in un garage poco distante. Il mezzo, hanno accertato i militari dell'Arma, era sprovvisto di assicurazione e per questo è stato posto sotto sequestro.