Aggredisce agenti con spranga di ferro, uomo fermato a Roma

Ha aggredito alcuni poliziotti ferendone tre, di cui uno in modo serio. Per questo un uomo è stato bloccato questa mattina in via Prenestina, a Roma. La prima segnalazione è arrivata intorno alle 8, l'uomo, armato di spranga, si aggirava in strada in evidente stato di alterazione.

La vicenda

All'arrivo delle prime volanti il soggetto ha reagito lanciando bottiglie di vetro e aggredendo le forze dell'ordine. Sul posto sono, quindi, arrivate altre auto della polizia. Nella colluttazione uno degli agenti ha riportato la sospetta frattura di una gamba. Per bloccare l'uomo, che aveva con se anche un taglierino, è stato necessario anche sparare un colpo di avvertimento in aria.