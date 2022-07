Roma: con minicar urta scooter, aggredito con calci e pugni

Gli agenti del commissariato Prati hanno eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta dalla Procura, nei confronti di un romano di 24 anni, gravemente indiziato di lesioni personali aggravate. L'aggressione risale al 2 giugno scorso.

L'aggressione

Qual giorno la vittima, nel fare manovra a bordo della sua minicar, in via Montezebio, nel quartiere Prati, ha urtato un motociclo parcheggiato. Fermatosi subito per verificare il danno, è stato raggiunto da un uomo che ha iniziato ad insultarlo e con un pugno ha frantumato il lunotto posteriore del veicolo. A quel punto il giovane, impaurito, è risalito a bordo del suo mezzo e si è allontanato in direzione Piazzale Clodio, dove è stato raggiunto dal proprietario della moto, che prima ha scagliato contro la minicar il suo casco, poi ha aggredito la vittima con testate, pugni e calci, continuando a colpire anche quando il giovane era a terra privo di sensi. Poi l'aggressore si è allontanato su una macchina con a bordo un suo conoscente.

L'arrivo dei soccorsi

Poco dopo è arrivata una pattuglia del XV Distretto Ponte Milvio, i cui agenti, dopo aver richiesto con urgenza l'intervento di un'ambulanza, hanno avviato le indagini. La vittima è stata trasportata d'urgenza presso il Policlinico Agostino Gemelli e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, durato 5 ore, per la ricostruzione della mandibola.