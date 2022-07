Incendio a Roma, fiamme in un bed and breakfast: 80 evacuati

Il rogo si è sviluppato all’interno di una palazzina di sei piani fuori terra in via Marghera, a Rione Monti. Nessuna persona è rimasta coinvolta

Fiamme nella notte in un bed and breaksfast in una palazzina di sei piani fuori terra in via Marghera, a Rione Monti, centro della Capitale. Nessuna persona è rimasta coinvolta e sono state evacuate 80 persone che si trovavano all’interno.

L’incendio

L'incendio partito dal quinto piano, è stato prontamente estinto dal personale dei vigili del fuoco intervenuto sul posto oltre alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118. È interdetto il piano quarto e quinto a causa di danni strutturali che il calore ha procurato ai solai.