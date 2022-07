Roma, induceva ragazze a prostituirsi: indagata 45enne

Le ragazze venivano ospitate in un appartamento in via Vetulonia

Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione. Questo è quanto contestato a una cittadina cinese di 45 anni raggiunta oggi dalla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri: in base a quanto ricostruito dagli inquirenti le ragazze, tutte connazionali dell'indagata, venivano ospitate in un appartamento in via Vetulonia.

La vicenda

L'attività di prostituzione veniva pubblicizzata anche su siti online di annunci. La 45enne, che risulta essere già stata arrestata nel 2011 a Firenze per lo stesso tipo di reati, è gravemente indiziata anche di aver tenuto parallelamente le redini dello stesso tipo di business in un paese della provincia di Savona. I due appartamenti individuati nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro preventivo.