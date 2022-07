Velletri, aggrediva genitori per ottenere soldi per droga: arrestato

Vessava gli anziani genitori, aggredendoli anche fisicamente, per ottenere denaro per compare droga. Per questo i carabinieri hanno arrestato, su richiesta dalla procura di Velletri, un uomo di 54 anni accusato di atti persecutori, lesioni aggravate e tentata estorsione.

La vicenda

I fatti risalgono allo scorso 3 giugno quando i militari sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo dopo che i vicini, preoccupati dalle urla con richieste di aiuto, avevano allertato il 112 segnalando una violenta lite in corso. Nell'appartamento sono state trovate piante di marijuana, motivo per il quale il 54enne era finito agli arresti domiciliari in una casa adiacente a quella dei genitori. Dopo pochi giorni il padre dell'arrestato si è presentato in caserma per chiedere aiuto denunciando le continue aggressioni messe in atto dal figlio contro di lui e contro tutti i suoi familiari. L'uomo, è stato accertato, in più occasioni ha picchiato i suoi familiari spesso pretendendo denaro da reimpiegare per acquistare droga.