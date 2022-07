Roma, nove arresti: sequestrati 200 grammi di stupefacenti

Il quantitativo più consistente, 121 grammi di cocaina, è stato trovato nell'abitazione del dipendente di un locale di Torre Angela nei cui confronti erano in corso indagini

Nove persone sono state arrestate a Roma della polizia per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 200 grammi di stupefacenti tra hashish, cocaina e shaboo e oltre 5.600 euro in contanti.

La vicenda

Il quantitativo più consistente, 121 grammi di cocaina, è stato trovato nell'abitazione del dipendente di un locale di Torre Angela nei cui confronti erano in corso indagini. All'uomo sono stati sequestrati anche 600 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.