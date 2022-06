Incidente a Roma, con lo scooter investe una donna: muore 58enne

Un uomo di 58 anni è morto questa mattina a Roma dopo che con il suo scooter ha investito una donna di 65 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 all'Eur, in viale Beethoven, all'intersezione con viale Europa. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del XI Gruppo. L'uomo è deceduto nonostante i soccorsi del personale sanitario. La donna è stata invece trasportata all'ospedale San Giovanni per le cure necessarie. In corso accertamenti da parte per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.