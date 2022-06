Covid Lazio, 11.171 nuovi casi. Stabili le terapie intensive

Salute e Benessere

Covid, i nuovi ricoverati: 8 su 10 in intensiva per altre patologie

Secondo quanto spiegato al Corriere da Antonello Giarratano, alla guida della Società Italiana di Rianimazione (Siaarti), in media i pazienti hanno un'eta di 75 anni. 'In certi casi il virus della pandemia agisce come quelli dell’influenza. Favorisce gli scompensi di persone già molto fragili'

Qual è l’identikit dei nuovi pazienti positivi al Covid-19 e che si trovano in terapia intensiva? Secondo quanto spiegato al Corriere da Antonello Giarratano, alla guida della Società Italiana di Rianimazione (Siaarti), 8 su 10 positivi sono in ospedale per altri motivi e 9 volte su 10 si tratta di soggetti con almeno due dosi

Secondo le prime stime l’80% dei ricoverati in terapia intensiva è lì per altre patologie. Per esempio ictus, ipertensione polmonare, insufficienza cardiaca. E risulta occasionalmente positiva al tampone. Questi ricoverati hanno in media 75 anni