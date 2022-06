Rapinarono due persone a Roma, arrestati

I Carabinieri della Compagnia Trastevere hanno arrestato, su richiesta della Procura, due persone accusate di altrettante rapine messe a segno nel gennaio scorso. In particolare i due, secondo le indagini, sono gli autori dell'aggressione ai danni di un cittadino egiziano avvenuta il 29 gennaio a bordo di un tram della linea 8. L'uomo, all'altezza della fermata di piazza Sidney Sonnino, era stato circondato da un gruppo di stranieri, due dei quali gli hanno in un primo momento sottratto il telefono cellulare sfilandoglielo dalla tasca dei pantaloni e poi lo hanno aggredito violentemente per rapinarlo anche del denaro, 500 euro, che aveva con sé.

Il secondo episodio contestato

Nel corso delle indagini è emerso che i due arrestati, quella stessa sera, erano stati autori di una altra rapina ai danni di un 26enne. In fase di esecuzione dell'ordinanza, uno degli indagati ha tentato di calarsi con una corda dal terzo piano dell'edifico pur di sottrarsi al provvedimento cautelare, ma è stato bloccato dai Carabinieri.