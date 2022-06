Incendio in una palazzina a Roma, due appartamenti inagibili

Il rogo è divampato quest’oggi, intorno alle 13, in via Sutri, in zona Ponte Milvio. Non ci sono persone coinvolte

Un incendio è divampato quest’oggi, intorno alle 13, in una palazzina in via Sutri, in zona Ponte Milvio, a Roma. Le fiamme hanno avuto origine in un appartamento al primo piano sottoposto a lavori di ristrutturazione, all'interno del quale erano posizionate alcune suppellettili. Il denso fumo ha interessato anche l'abitazione del secondo piano. Sia l'interno 5 sia l'interno 7 sono stati dichiarati momentaneamente inagibili. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, son intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.