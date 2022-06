Roma, ruba un'auto e tenta fuga a piedi: arrestato 53enne

L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto questa mattina intorno alle 6:15 in via Luigi Bodio, quartiere Farnesina della Capitale

Bloccato e arrestato dagli agenti di polizia di Villa Glori, a Roma, un 53enne macedone per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto questa mattina intorno alle 6:15 in via Luigi Bodio, quartiere Farnesina della Capitale, poco dopo che l'uomo era stato visto rubare un'auto. Sceso dal mezzo l'uomo ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato dagli agenti.