Roma, 15enne accoltellato in strada: fermato responsabile

A Roma un ragazzino di 15 anni, di origini capoverdiane, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso e in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato a un braccio da un coetaneo. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in viale Giulio Cesare, all'altezza della fermata metro Lepanto nel quartiere Prati. La vittima è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù.

Fermato il responsabile

Il responsabile è stato fermato: si tratterebbe di un connazionale del giovane, di 16 anni. La lite, conclusasi con un accoltellamento e il ricovero in codice rosso della vittima, sarebbe nata per futili motivi.