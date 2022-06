Peste suina, regione Lazio: raddoppiare abbattimenti fino a 50mila

Cronaca

Confagricoltura ed Ente produttori selvaggina (Eps) chiedono urgenti interventi, mentre per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa bisogna ridurre il numero di cinghiali. In Liguria e Piemonte ci sono 117 casi. Regione Lazio: a Roma 6 casi

In Italia si allarga l’emergenza peste suina africana con Confagricoltura ed Ente produttori selvaggina (Eps) che sollecitano il Governo, le Regioni e i Comuni ad assumere con urgenza ogni iniziativa utile ad alleviare lo stato di sofferenza economica e gestionale in cui sono precipitate le aziende agricole e gli istituti privati di gestione della fauna

Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa bisogna “ridurre i cinghiali per tutelare l'agricoltura ed evitare rischi per l'incolumità dei cittadini”. “Oggi la densità dei cinghiali in alcune zone d'Italia è almeno 5 volte superiore rispetto alla sopportabilità dell' ecosistema e, al di là del fattore contingente della peste suina, resto convinto - ha spiegato - che questa è un'emergenza dinanzi alla quale occorre prevedere il prolungamento dell'attività venatoria da 3 a 5 mesi e la possibilità alle Regioni di rideterminare le quote”