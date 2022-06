Pomezia, trovato con un fucile con matricola abrasa: arrestato 56enne

Arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina un 56enne a Pomezia. I carabinieri, nel corso di una perquisizione a casa sua, hanno trovato un fucile a canne mozze con la matricola abrasa. Il fucile era nascosto all'interno di un locale della casa utilizzato come deposito di masserizie. Ritrovate e sequestrate anche diverse cartucce. Per l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa di esser portato davanti al gip per la convalida dell'arresto.