Covid Lazio, 2.888 nuovi casi. Lieve calo dei ricoveri

Su un totale di 22.790 tamponi, nel Lazio oggi si registrano 2.888 nuovi casi di coronavirus, con un tasso di positività pari al 12,6%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 31, uno in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 478 (-6). Tre i decessi segnalati nel bollettino odierno. I nuovi guariti sono invece 3.030. I casi a Roma città sono a quota 1.820. Il valore RT è stabile a 1, come riferito dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO)