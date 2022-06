Roma, aggredisce e minaccia i carabinieri: arrestato 24enne

I militari sono intervenuti per sedare una rissa e sono riusciti poi a bloccarlo e arrestarlo per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

Aggressione e minacce ai carabinieri la scorsa notte a Roma nella zona centrale della Capitale. I militari, intervenuti per provare a sedare una violenta lite tra clochard in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, sono stati minacciati da un 24enne marocchino, coinvolto nella zuffa, con un paio di forbici che teneva in tasca, con lo scopo di non essere identificato dalle forze dell'ordine. I carabinieri sono riusciti poi a bloccarlo e arrestarlo per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato nell'udienza tenutasi questa mattina al Tribunale di Roma.