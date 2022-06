Velletri, incendio in un capannone edile

In fiamme un grosso capannone industriale a Velletri. Ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte di due squadre dei vigili del fuoco arrivate sul posto dalle 8:30 di questa mattina.

L'incendio

Lo stabile in muratura con una copertura in lamiera, che si trova in via Monte Moricone, è grande circa 300 metri quadri e contiene al suo interno molto materiale edile e mezzi di movimento terra. Non si registrano al momento feriti o intossicati dal fumo. Sul luogo dell'incendio sono presenti anche la polizia e il 118.