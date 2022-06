Roma, 14enne ruba auto padre: provoca incidente, fugge e si ribalta

Ferite lievi per il giovane che, oltre ad aver guidato senza patente (è minorenne appunto), è risultato positivo alla cannabis. Ha accumulato sanzioni per oltre cinquemila euro e i genitori dovranno anche pagare per le due auto danneggiate

Sabato sera un 14enne ha deciso di prendere le chiavi della macchina del padre, ha acceso la Renault Twingo ed è partito senza una meta. Ma già alla prima manovra, in via Odescalchi a Ladispoli, l'avventura è iniziata male. Il giovane nel tentativo di uscire dal parcheggio ha prima tamponato una vettura, poi ne ha colpita in pieno un'altra che stava transitando e si è dato alla fuga. Lo riporta Il Messaggero.

La ricostruzione dei fatti

Il minorenne si è accorto di essere inseguito dall'automobilista incidentato, che nel frattempo aveva anche allertato il 112 dando la posizione ai carabinieri. L'inseguimento è proseguito sulla statale, poi il ragazzo ha svoltato per Passoscuro provando a seminare il conducente imbufalito ma niente da fare, l'uomo era sempre troppo vicino. Il 14enne ha provato a far perdere le proprie tracce sul lungomare della località balneare di Fiumicino, ma alla fine è finito fuori strada ribaltandosi con la Renault del padre. Feriti lievi per il giovane che, oltre ad aver guidato senza patente (è minorenne appunto), è risultato positivo alla cannabis. Ha accumulato sanzioni per oltre cinquemila euro e i genitori dovranno anche pagare per le due auto danneggiate.