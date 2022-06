Covid Lazio, il bollettino: 1.055 nuovi casi. I ricoveri sono 583

Cronaca

Nei prossimi giorni scadranno alcune delle restrizioni ancora in vigore in Italia per contenere la diffusione del coronavirus. Dal Green pass alle mascherine fino ai vaccini, ecco le prossime tappe verso l'uscita dall'emergenza

1 GIUGNO. Da questa data non sarà più necessario presentare il Green Pass per entrare in Italia. Scade, infatti, l'ordinanza del ministero della Salute che lo scorso 28 aprile aveva prolungato fino al 31 maggio l'obbligo della certificazione verde per l'ingresso nel nostro Paese, sia per i turisti che per gli italiani. La misura, ha fatto sapere il ministero, non verrà prorogata