Roma, lancia in dirupo cinque cuccioli di cane uccidendoli: denunciato

Ha ucciso cinque cuccioli di cane e per questo è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Torri in Sabina. Il 45enne, incensurato, originarlo della bassa Sabina, senza alcuna ragione ha ucciso nei giorni scorsi cinque cuccioli di cane randagio, nati da pochi giorni, gettandoli in un dirupo. Subito individuato, non ha saputo fornire ai militari alcun motivo plausibile ed è stato quindi stato denunciato in stato di libertà. Oltre a dover rispondere dei reato, l'uomo, si è visto ritirare precauzionalmente le armi regolarmente detenute per la caccia.