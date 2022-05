Acilia, minacce e violenze per avere i soldi per la droga: arrestato

Il provvedimento, emesso dal tribunale per i minorenni di Roma su richiesta della locale procura per i minori, è nato dalla denuncia fatta ai carabinieri dai genitori del giovane

Arrestato un ragazzo di 17 anni ad Acilia, periferia di Roma, per maltrattamenti contro familiari, danneggiamento e tentata estorsione. Il provvedimento, emesso dal tribunale per i minorenni di Roma su richiesta della locale procura per i minori, è nato dalla denuncia fatta ai carabinieri dai genitori del giovane. Il ragazzo avrebbe violentemente, e a più riprese, chiesto soldi alla coppia per comprarsi degli stupefacenti. I militari sono intervenuti bloccando il 17enne e allontanandolo dalla casa. Il giovane si trova, al momento, in una comunità per minori.