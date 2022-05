Nuovo incendio nella pineta di Castelfusano, canadair in azione

Il rogo è scoppiato questa mattina a partire dalle 6, di nuovo nell'area di sottobosco tra via Villa di Plinio e viale Mediterraneo, ma estendendosi poi per via del vento

Un nuovo incendio, dopo quello di ieri mattina, è divampato nella pineta di Castelfusano, sul territorio di Ostia. Il rogo è scoppiato questa mattina a partire dalle 6, di nuovo nell'area di sottobosco tra via Villa di Plinio e viale Mediterraneo, ma estendendosi poi per via del vento. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e sei di associazioni di protezione civile, oltre al personale dell'Ufficio Giardini del municipio e della Forestale. In azione questa mattina anche un elicottero e, da dopo le 11, un Canadair, con diversi lanci d'acqua.