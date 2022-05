Sequestrati oltre 15 chili di droga, due arresti a Roma

Due persone sono state arrestate per spaccio a Roma Sud dai Carabinieri in due distinte operazioni. Nel primo intervento i militari hanno arrestato ad Acilia un cittadino dello Sri Lanka di 24 anni, trovato con circa 100 grammi di hashish, da cui le forze dell'ordine hanno stimato che si sarebbero potute ricavare più di 1.500 dosi.

Il secondo arresto

Sempre ad Acilia gli uomini dell'Arma hanno scoperto e arrestato un 53enne italiano, rinvenendo in casa sua e in un box adibito a palestra, oltre 13 chili di hashish e 2,5 chili di marijuana. Le sostanze erano suddivise in numerosi involucri, panetti, buste e cilindri. Sono poi stati sequestrati anche materiali di pesatura e confezionamento, appunti manoscritti e 1.740 euro. L'uomo è stato arresto per detenzione ai fini di spaccio e attualmente si trova ai domiciliari.