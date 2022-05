Roma, ferisce con coltello 33enne durante lite: arrestato

La vittima sarebbe stata ferita in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ignote al momento le cause del litigio

Un iraniano di 32 anni avrebbe accoltellato per strada, a Torre Maura, al culmine di una lite iniziata in casa, un afgano 33enne. Allertati dai vicini, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno fermato l'aggressore. I due sono stati ricoverati in ospedale. La vittima sarebbe stata ferita in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ignote al momento le cause del litigio.