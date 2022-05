Tentato furto in vivaio a Roma, arrestato 36enne

Tre ladri sono stati visti in azione dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'attività: uno è finito in manette, due sono riusciti a fuggire

A Roma arrestato un 36enne tunisino, con precedenti, per tentato furto aggravato in concorso in un vivaio. Sul posto di via di Brava sono intervenuti i carabinieri. Tre ladri sono stati visti in azione dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'attività. Il gruppo è stato infatti filmato a rovistare tra gli scaffali di uno dei magazzini. Fuggiti i due complici del 36enne.