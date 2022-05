Un 30enne italiano con precedenti è stato arrestato per furto aggravato in via Ludovisi a Roma. L'uomo è stato visto fuggire con uno zaino rubato da un'auto in sosta nella zona di Castro Pretorio. Il trentenne ha provato a scappare a piedi ma è stato bloccato dagli agente del locale commissariato. La polizia ha restituito lo zaino al legittimo proprietario, intestatario dell'auto in sosta.