Roma, lo picchia e gli ruba il cellulare: arrestato

Arrestato a Roma per rapina un ragazzo di 22 anni, di origini nigeriane. Stamattina intorno alle nove l'uomo è entrato in un negozio alimentari in via Nomentana e picchiando il titolare gli ha rubato il cellulare prima di tentare la fuga a piedi. Raggiunto dalla polizia e dalla polizia locale, il 22enne ha provato a opporre resistenza mordendo un agente.

L'arresto

Gli operatori hanno dovuto utilizzare lo spray d'ordinanza grazie al quale sono riusciti a bloccarlo. Ieri il ragazzo era già stato denunciato dai carabinieri e dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale in due distinti episodi.