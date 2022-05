Roma, rubano sei marmitte di Smart: arrestate tre persone

Tre arresti per concorso in furto aggravato a Roma. I carabinieri hanno fermato un 26enne, un 22enne e un 16enne, tutti con precedenti, per furto di sei marmitte di auto. I militari, a seguito di una segnalazione, intervenendo in via Locorotondo hanno notato alcune persone a bordo di un'auto aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli parcheggiati in strada. Il gruppo è stato trovato dai carabinieri mentre asportava gli impianti di scarico di alcune auto modello "Smart", parcheggiate in strada.

L'arresto

I tre sono quindi stati intercettati e fermati a bordo della macchina, poi risultata a noleggio, con la quale stavano provando ad allontanarsi. Scesi, hanno provato anche la fuga a piedi, ma nonostante le resistenze sono stati arrestati. I militari hanno ritrovato le sei marmitte nelle loro disponibilità insieme ad altre specifiche attrezzature per la rimozione di marmitte e catalizzatori. I due ragazzi maggiorenni sono quindi stati portati nelle aule dibattimentali del tribunale ordinario di Roma e al termine dell'udienza sono stati convalidati gli arresti. Il minorenne è stato invece accompagnato al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.