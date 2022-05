Roma, fuga di gas in due palazzine a Tor Vegata

Chiusa via Carcaricola, nel tratto tra via Alenda e via Francesco Gonin, per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco e per garantire la sicurezza delle persone

Otto famiglie sono state evacuate da due palazzine nel quartiere Tor Vegata a Roma per una fuga di gas. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia locale. Chiusa via Carcaricola, nel tratto tra via Alenda e via Francesco Gonin, per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco e per garantire la sicurezza delle persone. In corso gli accertamenti da parte dei pompieri e del personale di Italgas.