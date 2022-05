Roma, rubano 3mila litri di gasolio e sequestrano custode cantiere

È successo questa notte nel quartiere Labaro: i malviventi avrebbero legato e picchiato la vittima in via Veientana Vetere e poi sarebbero fuggiti. Indaga la polizia

Rapina nella notte in un cantiere edile nel quartiere Labaro di Roma. I ladri hanno rubato tremila litri di gasolio e diverso materiale edile tentando inoltre il furto di un furgone. La banda, composta da 4/5 persone, con l'aiuto di alcuni complici, avrebbe legato e picchiato l'uomo di guardia all'area, in via Veientana Vetere e poi sarebbe fuggita su un mezzo. La vittima, un cittadino senegalese, ha allertato la polizia stamattina intorno alle 7 ed è stata portata in codice giallo al più vicino ospedale. Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato Flaminio.