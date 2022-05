Trasporto illegale di rifiuti a Roma, multato un 35enne

L’uomo è stato sottoposto a un controllo dopo aver parcheggiato in modo irregolare su via Nazionale. A bordo del camion su cui viaggiava c'erano prevalentemente calcinacci

Multa di oltre seimila euro per un 35enne rumeno a Roma da parte della polizia locale perché sorpreso a trasportare illegalmente dei rifiuti con un camion. L’uomo è stato sottoposto a un controllo dopo aver parcheggiato in modo irregolare su via Nazionale, entrando nella zona Ztl senza autorizzazione. I rifiuti trovati a bordo dell'autocarro del denunciato erano prevalentemente calcinacci e il conducente è stato trovato privo della documentazione prevista per il loro smaltimento. Il carico è stato sequestrato e l'autocarro sottoposto a fermo amministrativo.