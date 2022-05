Incidente a Roma, scontro tra un'ambulanza e un'auto: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi all'incrocio tra via Togliatti e via dei Meli, a Roma. Nello scontro sono rimaste coinvolte un'ambulanza e una jeep.

L'incidente a Roma



Dopo lo scontro, il mezzo di soccorso si sarebbe ribaltato abbattendo due paline del semaforo e un palo della luce. Una donna di 45 anni, un uomo di 36 e il figlio di 16 anni sono stati trasportati per accertamenti al Policlinico Tor Vergata della Capitale, nessuno di loro era a bordo dell'ambulanza. Sul posto sono giunti gli agenti del V gruppo Casilino della polizza locale di Roma Capitale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.