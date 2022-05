Roma, trascina un uomo fuori dal furgone, ruba il mezzo e scappa

Il ladro è fuggito con il veicolo riuscendo a far perdere le sue tracce. Indagini in corso da parte del locale commissariato di polizia

Furto di un furgoncino Doblò questa mattina a Roma in via Palmiro Togliatti, incrocio via dei Gelsi. La vittima, un 56enne, si stava probabilmente recando a lavoro con il suo mezzo quando, affiancato da un giovane, è stato trascinato giù dal mezzo. Il ladro è fuggito con il veicolo riuscendo a far perdere le sue tracce. Indagini in corso da parte del locale commissariato di polizia.