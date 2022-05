Roma, furto in abitazione nel quartiere Balduina. due arresti

Le forze dell'ordine sono state allertate da alcuni vicini che avevano notato nelle persone sospette in una casa di largo Apuleio

Arrestati due cittadini cileni di 24 e 32 anni bloccati dai carabinieri dopo in furto in una casa nel quartiere Balduina di Roma. Le forze dell'ordine sono state allertate da alcuni vicini che avevano notato nelle persone sospette in una casa di largo Apuleio.

La ricostruzione dei fatti

Dopo aver forzato la porta, la coppia, già conosciuta alle forze dell'ordine, sarebbe entrata e avrebbe rubato una borsa e diversi capi di abbigliamento. I militari li hanno bloccati a pochi metri di distanza dall'abitazione, riuscendo anche a recuperare la refurtiva. Sequestrati infine diversi arnesi da scasso.