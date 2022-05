Tenta furto in appartamento a Roma, arrestato un 69enne

Un uomo di 69 anni, con precedenti, è stato arrestato a Roma per tentato furto in un appartamento. I carabinieri della stazione Roma Bravetta sono intervenuti la scorsa notte in via Simone Mosca, a Primavalle, periferia ovest della Capitale, allertati dalla proprietaria di casa. La donna ha scoperto il 69enne, di nazionalità italiana, mentre tentava di scassinare la porta d’ingresso. I militari lo hanno bloccato sul pianerottolo. Successivi approfondimenti hanno permesso di appurare che poco prima l'uomo aveva tentato di forzare la serratura di un altro appartamento dello stesso stabile.