Roma, abusi edili: sequestrata area di 10mila metri quadrati

Un'area grande circa 10mila metri quadrati è stata messa sotto sequestro per abusi edilizi questa mattina dalla polizia locale a Roma. L'intervento è avvenuto nella località di Monti dell'Ortaccio. Scoperta dagli agenti una piattaforma in calcestruzzo con rete elettro saldata di circa cinquemila metri quadrati, forse destinata all'installazione di un impianto per la lavorazione del materiale proveniente dalle vicine cave, il tutto eseguito senza la necessaria autorizzazione.

Il sequestro

Posto sotto sequestro anche mezzi di lavoro e molti pneumatici, trovati nel sito. La proprietà dell'intero territorio è riconducibile a una società immobiliare con sede legale nella Capitale, i cui responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Ulteriori indagini sono tuttora in corso su altre irregolarità e sulla provenienza del grosso quantitativo di rifiuti rinvenuti nell'area, soprattutto pneumatici.