Sottrae figlio al padre e lo porta in Ucraina: madre a processo a Roma

La Procura di Roma ha citato a giudizio Tetiana Shevchenko, la madre del bambino di 9 anni di cui il padre, Giovanni Arcangeli, ingegnere romano, ha perso le tracce in Ucraina il 23 febbraio scorso. Il procedimento nasce da una prima denuncia presentata dall'uomo nel 2016. (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE )

Il bambino portato in Ucraina e il processo

Nei confronti della donna le accuse sono di sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Il processo, su cui grava però il decreto di irreperibilità dell'imputata, è stato fissato al prossimo 27 giugno. In quella data il tribunale monocratico potrebbe, quindi, sospendere il procedimento in attesa che venga rintracciata la donna. Nel capo di imputazione i pm di piazzale Clodio contestano alla donna, che da 2021 ha perso la potestà genitoriale, di avere "sottratto il minore al padre, esercente la potestà e contro la volontà dell'uomo, lo ha trattenuto in Ucraina". L'uomo non ha più notizie del figlio dal giorno precedente all'inizio della invasione della Russia. Nei giorni scorsi il padre ha lanciato un appello per chiedere notizie sullo stato di salute del bimbo.