Covid Lazio, 3.859 nuovi casi. Calano i ricoveri ordinari

Salute e Benessere

Secondo un lavoro pubblicato su Nature Communications, il primo protegge leggermente di più dall’infezione, mentre non ci sono differenze significative se si guarda alle ospedalizzazioni, all’accesso in terapia intensiva o ai decessi: eventi che restano 'rari'

“L’esito primario”, si legge sull’abstract, “è stato il tasso di infezioni Covid a 30, 60 e 90 giorni dopo che erano passate due settimane dalla seconda dose del vaccino mRNA-1273 o del BNT162b2 vaccine. Le sotto-analisi hanno incluso l’incidenza dell’ospedalizzazione, dell’ammissione in terapia intensiva e morte/trasferimento in un ospizio. Un’analisi separata è stata condotta per gli individui under e over 65 che non avevano avuto una precedente diagnosi di Covid 19”