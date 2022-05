Roma, turista 28enne colpita al volto e derubata al Circo Massimo

Una turista americana di 28 anni è stata aggredita e derubata ieri notte intorno alle 2:30 in via della Greca, vicino al Circo Massimo, a Roma. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo, che l’ha colpita al volto e le ha portato via il telefono. La 28enne non ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato locale.