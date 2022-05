Roma, sgomberato stabile occupato abusivamente nel quartiere Casilino

E' in corso lo sgombero di uno stabile occupato abusivamente in via Capua nel quartiere Casilino a Roma, sede dell'associazione Dhuumcatu. Cinque persone, cittadini stranieri, sono state trovate all'interno dell'edificio e identificate. Sul posto gli agenti del V Distretto Prenestino e del commissariato Torpignattara.

Lo sgombero dell'immobile, per il quale era già stato disposto un provvedimento dell'autorità giudiziaria, è stato deciso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.