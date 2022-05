Peste Suina, Gualtieri: “Lavoriamo con Regione anche su abbattimenti”

Il contenimento e il piano di abbattimenti

Peste suina, ordinanza della Regione Lazio dispone una “zona infetta”

Il piano di azione prevede di perimetrare più rapidamente possibile la zona rossa per evitare l'espansione del contagio delle peste suina e in due o tre settimane mettere in sicurezza i cassonetti, questo quanto è stato deciso oggi nella riunione tra Campidoglio, Regione Lazio, Ama, la Polizia Locale, e i Municipi interessati (del I, XIII, XIV e XV). Gli abbattimenti arriveranno dopo il piano di contenimento. In base alle competenze il comune di Roma dovrà occuparsi della cartellonistica e materiale informativo sul contagio e sulla eventuale raccolta porta a porta. Poi il problema dei rifiuti: in base alla mappatura, richiesta dal Comune, Ama ha individuato circa 700 cassonetti, di cui circa trecento su cui porre particolare attenzione, proprio perché vicini ai corridoi di passaggio degli animali.