Roma, tenta di rubare pneumatici da un’auto in sosta: arrestato 30enne

Sorpreso da un agente di polizia locale non in servizio e arrestato un 30enne romeno per resistenza a pubblico ufficiale e furto di pneumatici da un'auto in sosta nel quartiere Talenti, zona nord-est della Capitale. Arrivata questa mattina, all'esito del processo, la condanna ammonta a 10 mesi di carcere.

La vicenda

L'agente, appartenente al I Gruppo Trevi della polizia locale, notando movimenti sospetti del 30enne, si sarebbe avvicinato e, accortosi del tentato furto sarebbe intervenuto, riuscendo a bloccare il ladro che stava provando a scappare. Insieme ad alcuni agenti della polizia di stato e di un'altra volante dei vigili urbani l'uomo è stato arrestato e portato agli uffici del Gruppo di via della Greca per gli accertamenti.