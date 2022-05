Scoperta una banda di ladri, tre arresti nel centro di Roma

I Carabinieri, in transito in viale delle Milizie, hanno notato i tre uscire frettolosamente da un condominio e così hanno deciso di bloccarli per un controllo

Tre uomini, due di 33 e uno di 51 anni, con precedenti, sono stati arrestati in flagranza per un furto in appartamento in zona Prati a Roma. I Carabinieri, in transito in viale delle Milizie, hanno notato i tre uscire frettolosamente da un condominio e così hanno deciso di bloccarli per un controllo.

Il sequestro

I tre avevano, nascosti negli indumenti dei tre, alcuni gioielli, un accendino d'argento, un mazzo di chiavi "bulgare" e grimaldelli che sono stati sequestrati. Il gruppo, poco prima, avrebbe infatti forzato la porta d'ingresso e messo a soqquadro alcune stanze di un appartamento, rubando qualche gioiello. Gli arresti sono stati convalidati.