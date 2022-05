È successo ieri notte in via Tagliamento, zona Parioli. La vetrina dell’attività commerciale è stata rotta con una spranga. Indagano i carabinieri

Ignoti hanno rotto con una spranga la vetrina di un negozio high tech e rubato cinquemila euro di prodotti. L'episodio è avvenuto ieri notte in via Tagliamento, zona Parioli della Capitale. Sono in corso l'analisi delle videocamere della zona da parte delle forze dell'ordine. Indagano i Carabinieri di Roma Salaria.