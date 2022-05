Aggredisce un 19enne in gita scolastica a Roma e scappa

Si è avvicinato chiedendo soldi per comprarsi da bere, per poi colpire con una testata in pieno volto un 19enne bergamasco in gita scolastica a Roma. L'episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 22:30, su Ponte Sisto. La vittima è stata portata all'ospedale Umberto I, dove gli è stata diagnosticata una frattura del setto nasale guaribile in 30 giorni. Sull’accaduto indagano ora gli agenti del commissariato Trastevere, al lavoro per individuare l'aggressore.