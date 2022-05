Roma, autolavaggio trasformato in meccanico: multato

Gli agenti hanno sequestrato tutte le attrezzature utilizzate l'attività non autorizzata. Gli agenti hanno messo sotto sequestro poi un altro autolavaggio, privo delle autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue

Controlli e multe in zona Corso Francia e Medaglie D'Oro a Roma da parte della polizia locale. Multato ieri di oltre 5.500 euro un 38enne dopo esser stato sorpreso dagli agenti a lavorare come meccanico in un autolavaggio di cui è risultato gestore.

Il sequestro

Gli agenti hanno sequestrato tutte le attrezzature utilizzate l'attività non autorizzata. Gli agenti hanno messo sotto sequestro poi un altro autolavaggio, privo delle autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue, in zona Medaglie D'Oro.