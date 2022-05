Roma, tenta di uccidere il coinquilino: arrestato 53enne

A Roma un uomo di 53 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri per tentato omicidio. I militari sono intervenuti in via dei Castani a Centocelle a seguito di una segnalazione. La vittima, un egiziano di 55 anni conquilino dell'aggressore, sarebbe stata ferita gravemente al petto con un pugnale per problemi di convivenza. I militari sono quindi riusciti a bloccare la fuga dell'aggressore e ad arrestarlo.

I soccorsi

La vittima è stata trasportata d'urgenza da personale del 118 al Policlinico Casilino e rimane tuttora in prognosi riservata per una ferita penetrante dell'emitorace sinistro. Nel corso dei rilievi eseguiti nell'appartamento, i carabinieri hanno trovato e sequestrato l'arma, con evidenti tracce ematiche sulla lama, probabilmente utilizzata per ferire la vittima. Il 53enne è stato portato in carcere dove, a seguito di udienza, l'arresto è stato convalidato.