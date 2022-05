Covid Lazio, il bollettino: 4.759 casi su 39.390 tamponi

Cronaca

Con il superamento del Green Pass e l'allentamento delle norme sulle mascherine a partire dal 1° maggio si entra in una nuova fase. Ma il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dal Corriere della Sera, raccomanda di 'restare con i piedi per terra' e proseguire nel 'percorso di gradualità'

La pandemia di Covid-19 è entrata in “una fase nuova”. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza. L’invito, però, è quello a "restare con i piedi per terra", perché "questo virus ha dimostrato di essere imprevedibile. È finito lo stato di emergenza, però la pandemia non è finita e dobbiamo proseguire il nostro percorso di gradualità". Ecco come sarà questa nuova fase di convivenza con il Covid