Roma, venditori ambulanti abusivi in zona Colosseo: 13 denunce

Multati 13 venditori ambulanti abusivi in zona Colosseo nella giornata di ieri a Roma. Per la maggior parte si tratta di cittadini del Bangladesh e del Pakistan, che avevano allestito le loro "bancarelle" nelle zone del centro storico della Capitale. Di 88mila euro complessivamente le multe.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri hanno poi disposto l'allontanamento dei venditori dalle zone interessate per 48 ore. Sequestrate dai militari decine di articoli come aste per selfie, power bank per cellulari, palline colorate e bottigliette d'acqua.